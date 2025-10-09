مكتب نتنياهو: وقف إطلاق النار في غزة سيسري بعد مصادقة الحكومة على الاتفاق

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيدخل حيز التنفيذ فقط بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية عليه.
وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن تل أبيب لن تبادر في الوقت الراهن إلى أي عمليات هجومية جديدة، لكنها لن تنسحب من القطاع قبل تصديق الحكومة على الاتفاق.
ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول أمني رفيع قوله إن انسحاب القوات الإسرائيلية سيتم بعد مصادقة الحكومة على الاتفاق مساء اليوم.
وفي السياق، أفاد مراسل شبكة RT الروسية بأن غارة جوية إسرائيلية استهدفت قبل قليل مدينة غزة، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل و"حماس" وقعتا على اتفاق المرحلة الأولى من خطته لوقف الحرب في القطاع وتبادل الأسرى.