وسط بلدة سوليدار في قبضة القوات الروسية.. والمعارك تحتدم شرق أوكرانيا

وتقع سوليدار في منطقة دونيتسك على مسافة نحو 15 كيلومترًا من مدينة باخموت، التي كان يبلغ عدد سكانها قبل الحرب 70 ألف نسمة، وأصبحت الآن مركزًا للقتال.