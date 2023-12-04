انقطاع الاتصالات بالهاتف والإنترنت في عموم قطاع غزة للمرة الرابعة

وفي التفاصيل، قالت الشركة الفلسطينية في بيان لها :" نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لسائر خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة، وذلك بسبب تعرض المسارات الرئيسية والتي تم إعادة وصلها سابقًا للفصل مرة أخرى"، وفقًا لسكاي نيوز عربية.