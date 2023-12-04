انقطاع الاتصالات بالهاتف والإنترنت في عموم قطاع غزة للمرة الرابعة

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية،"بالتل"، الاثنين، انقطاع الاتصال بالهاتف والإنترنت في عموم غزة، مع توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته البرية في اتجاه جنوب القطاع.
وفي التفاصيل، قالت الشركة الفلسطينية في بيان لها :" نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لسائر خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة، وذلك بسبب تعرض المسارات الرئيسية والتي تم إعادة وصلها سابقًا للفصل مرة أخرى"، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
وفي بيان منفصل مساء الاثنين، قالت شركة "أوريدو" فلسطين، المزودة لخدمات الهاتف المحمول في الضفة الغربية وغزة، إن انقطاعًا طرأ على خدماتها بالكامل عن قطاع غزة.
وهذه المرة الرابعة التي يتعرض فيها قطاع غزة لانقطاع خدمات الاتصالات بالكامل، خلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ قرابة شهرين.