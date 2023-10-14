حركة نزوح كثيفة نحو جنوب غزة عقب دعوة إسرائيل السكان لإخلاء منازلهم

وجاء في بيان الجيش “على مدى الساعات الأربع والعشرين ساعة الماضية، نفّذت قوات الجيش الإسرائيلي عمليات توغل داخل أراضي قطاع غزة” للبحث عن “الإرهابيين” و”الأسلحة”، مضيفاً أنه خلال هذه العمليات، بُذلت جهود أيضًا لجمع أدلة من شأنها أن تساعد في “العثور على الرهائن”.