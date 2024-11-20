استشهاد 10 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في النصيرات

من جانبها أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى ٥٦ شهيدًا وعشرات الجرحى والمفقودين، لافتة أن الطواقم الطبية لم تتمكن حتى الآن من الوصول للعديد من الشهداء قرب مفترق الشهداء وسط قطاع غزة، بسبب اجتياح دبابات الاحتلال، وكثافة القصف في تلك المنطقة.