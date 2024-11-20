استشهاد 10 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في النصيرات

استشهد عشرة فلسطينيين وأصيب عدد آخر، مساء اليوم، في قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي، استهدف مدرسة تؤوي مئات النازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن الطواقم الطبية انتشلت عشرة شهداء من مدرسة خالد بن الوليد إثر قصف إسرائيلي استهدف النازحين فيها، كما تسبب القصف في تدمير معظم مرافق المدرسة.
من جانبها أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى ٥٦ شهيدًا وعشرات الجرحى والمفقودين، لافتة أن الطواقم الطبية لم تتمكن حتى الآن من الوصول للعديد من الشهداء قرب مفترق الشهداء وسط قطاع غزة، بسبب اجتياح دبابات الاحتلال، وكثافة القصف في تلك المنطقة.
من ناحية أخرى ، ارتفعت الحصيلة الإجمالية لعدد ضحايا عدوان الكيان الإسرائيلي على لبنان منذ أكتوبر 2023 إلى 3558 قتيلًا و15123 مصابًا.
وذكرت وزارة الصحة اللبنانية في بيان اليوم، أن غارات الكيان الإسرائيلي ليوم أمس أسفرت عن 14 قتيلًا و143 مصابًا.
يذكر أن لبنان يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ أكثر من عام، زادت وتيرته منذ نهاية سبتمبر الماضي، مما أدى إلى مقتل وإصابة آلاف المدنيين، ونزوح أكثر من مليون شخص.