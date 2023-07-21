"بوتين" يقصف كلاميًّا ويحذر.. مهاجمةُ بيلاروسيا عدوانٌ على روسيا وسنردّ

كما أضاف: أن "لا الموارد الهائلة التي تم ضخّها في نظام كييف، ولا الإمدادات الغربية بالأسلحة والدبابات والمدفعية والمدرعات والصواريخ؛ تساعد" أوكرانيا، مؤكدًا أنها لم تحقّق "أي نتيجة حتى الآن".