كوريا الشمالية تجري تدريبات بالمدفعية قرب حدود بحرية متنازع عليها مع جارتها الجنوبية

أعلن مسؤولون في العاصمة الكورية الجنوبية سول، أن كوريا الشمالية أجرت جولة جديدة من التدريبات على إطلاق المدفعية بالقرب من الحدود البحرية المتنازع عليها مع كوريا الجنوبية، اليوم (السبت).
وأوضحت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن الشمال أطلق أكثر من 60 إطلاقة بالقرب من الحدود البحرية الغربية، وفقاً لـ"فرانس برس".
وحثت الهيئة كوريا الشمالية بشدة على وقف الأعمال التي تزيد من التوترات.
وكانت كوريا الشمالية قد أطلق أمس نحو 200 قذيفة مدفعية بالقرب من المنطقة، مما دفع كوريا الجنوبية إلى إجراء تدريبات إطلاق نار خاصة بها رداً على ذلك.