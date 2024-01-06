كوريا الشمالية تجري تدريبات بالمدفعية قرب حدود بحرية متنازع عليها مع جارتها الجنوبية

أعلن مسؤولون في العاصمة الكورية الجنوبية سول، أن كوريا الشمالية أجرت جولة جديدة من التدريبات على إطلاق المدفعية بالقرب من الحدود البحرية المتنازع عليها مع كوريا الجنوبية، اليوم (السبت).