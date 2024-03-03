"شيطنة" إسرائيلية.."الخارجية الفلسطينية": تخطيط لتعميق تهويد القدس في رمضان

ووفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قالت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي اليوم الأحد، إن دولة الاحتلال ومؤسساتها تحاول شيطنة السلوك الفلسطيني بشهر رمضان، وتشن حملة تضليل واسعة النطاق لهذا الغرض، لتبرير قمعها وتنكيلها بالشعب الفلسطيني عامة وفي الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية خاصة، كسياسية متعمدة الهدف منها كيل التهم للجانب الفلسطيني وكأنه الطرف المعتدي، لإخفاء حجم العقوبات الجماعية والاستعمار والكراهية والعنصرية والاضطهاد، الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال وحرب الإبادة.