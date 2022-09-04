رئيس وزراء أوكرانيا في برلين في مسعى لحشد دعم أكبر ضد الغزو الروسي

يزور رئيس الحكومة الأوكرانية دنيس شميغال ألمانيا، الأحد؛ أملًا في الحصول على دعم أقوى في وجه روسيا وطيّ صفحة التوترات الأخيرة بين كييف وبرلين.
وأثار موقف ألمانيا المتردد تجاه موسكو في أعقاب اندلاع الحرب قبل ستة أشهر، وعدم تقديمها الدعم العسكري لكييف في مرحلة أولى؛ غضبًا شديدًا لدى حكومة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
ولكن الأمور تحسّنت بعد ذلك، ومنذ أسبوع أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس في براغ أن ألمانيا ستتحمّل "مسؤولية خاصة" لمساعدة أوكرانيا على تعزيز أنظمة المدفعية والدفاع الجوي.
ووعد بتقديم دعم لكييف "طالما تطلّب الأمر ذلك".
قبل وصوله الأحد، أشار دنيس شميغال إلى "التقدّم الهائل" الذي حقّقته ألمانيا.
وقال في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية "دي بي آ" نشرها مكتبه الإعلامي: "في البداية، كانت تقدّم فقط معدّات الحماية أو خوذات واقية، الآن تقدّم معدّات حربية متطورة من قاذفات صواريخ متعدّدة ومدفعية".