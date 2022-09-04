رئيس وزراء أوكرانيا في برلين في مسعى لحشد دعم أكبر ضد الغزو الروسي

وقال في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية "دي بي آ" نشرها مكتبه الإعلامي: "في البداية، كانت تقدّم فقط معدّات الحماية أو خوذات واقية، الآن تقدّم معدّات حربية متطورة من قاذفات صواريخ متعدّدة ومدفعية".