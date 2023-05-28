إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في عموم تركيا وانطلاق عمليات فرز الأصوات

وأدلى الناخبون الأتراك، اليوم الأحد، بأصواتهم مجددًا في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية بين الرئيس رجب طيب أردوغان ومنافسه المعارض كمال كيليتشدار أوغلو.