ظنت أنه لص سيارات .. الشرطة الكينية تقتل صحفياً باكستانياً شهيراً

أعلنت الشرطة الكينية، اليوم (الاثنين)، أنها قتلت الصحفي الباكستاني المعروف أرشد شريف بالرصاص، عندما فتحت قواتها التي كانت تبحث عن لصوص سيارات، النار على سيارة كان يستقلها أثناء عبوره حاجزاً أمنياً دون توقف.