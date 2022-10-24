ظنت أنه لص سيارات .. الشرطة الكينية تقتل صحفياً باكستانياً شهيراً

أعلنت الشرطة الكينية، اليوم (الاثنين)، أنها قتلت الصحفي الباكستاني المعروف أرشد شريف بالرصاص، عندما فتحت قواتها التي كانت تبحث عن لصوص سيارات، النار على سيارة كان يستقلها أثناء عبوره حاجزاً أمنياً دون توقف.
وأفادت هيئة مدنية معنية بالرقابة على أداء الشرطة الكينية، بأنها تحقق في الحادث الذي وقع في العاشرة من مساء أمس، في إحدى ضواحي العاصمة نيروبي، وفقاً لـ"رويترز".
من جهتها، بينت وزارة الخارجية الباكستانية أن مفوضها السامي في كينيا على اتصال بالشرطة الكينية ووزارة الخارجية، وأنها في انتظار تقرير يصدر عن الشرطة.
وعمل شريف لسنوات عديدة مقدماً لأحد البرامج الإخبارية، التي تحظى بمشاهدة عالية على تلفزيون "آري نيوز" في باكستان، لكنه فر في الآونة الأخيرة من بلده متذرعاً بتهديدات لحياته.