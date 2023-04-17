نقابة أطباء السودان: خروج بعض المستشفيات عن الخدمة نتيجة القصف المدفعي

وأضافت أطباء السودان، في بيان نشرته عبر صفحتها على فيس بوك، أنها ناشدت مراراً الأطراف المشاركة في الصراع، بعدم الهجوم على المنشآت الصحية والحفاظ على سلامتها؛ لكن ما حدث كان العكس تماماً.