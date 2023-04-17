نقابة أطباء السودان: خروج بعض المستشفيات عن الخدمة نتيجة القصف المدفعي

قالت نقابة أطباء السودان، اليوم الاثنين، إن المستشفيات والمؤسسات الصحية بالخرطوم تعرضت للقصف المدفعي، مما أدى إلى خروج مستشفى الشعب التعليمي ومستشفى الخرطوم التعليمي عن الخدمة تماماً.
وأضافت أطباء السودان، في بيان نشرته عبر صفحتها على فيس بوك، أنها ناشدت مراراً الأطراف المشاركة في الصراع، بعدم الهجوم على المنشآت الصحية والحفاظ على سلامتها؛ لكن ما حدث كان العكس تماماً.
وتابعت أن المستشفيات والمؤسسات الصحية بالخرطوم والمدن في جميع أنحاء السودان، تتعرض للضرب بالمدفعية الثقيلة والأسلحة النارية، وتم التأكد من وقوع أضرار جسيمة في مستشفى الشعب التعليمي ومستشفى ابن سينا التخصصي ومستشفى بشاير نتيجة الاشتباكات والقصف المتبادل بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في المنطقة المحيطة بها.
وأكدت نقابة الأطباء أن هذا القصف هو انتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي والمواثيق التي تنص على حماية المؤسسات الصحية باعتبارها مناطق محايدة وآمنة.
ودعت نقابة أطباء السودان، المجتمعين الدولي والإنساني، بإنشاء ممرات آمنة فوراً، والسماح لسيارات الإسعاف بالتحرك بحرية لإنقاذ المصابين، وحفظ المرافق الطبية والصحية في جميع أنحاء السودان.