بين المكافأة والاقتحام والسقوط.. اعتقال طاعن "سلمان رشدي" بنيويورك

وشوهد رجل يقتحم المنصة في معهد شاوتاوكوا، وشرع في لكم وطعن رشدي، بينما كان يُقدَّم للحضور، وسقط الروائي على الأرض، وتم تقييد المعتدي من قبل عشرات الأشخاص من الحضور، وبعدها اعتقلته شرطة نيويورك.