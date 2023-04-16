"السيسي" ورئيس جنوب السودان يعربان عن استعدادهما للقيام بدور الوساطة لحل الأزمة بين الأطراف السودانية

واحتدمت المعارك في العاصمة السودانية الخرطوم بعد يوم من المواجهات العنيفة، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، ما أسفر وفق لجنة أطباء السودان عن مقتل 56 شخصًا وإصابة 595 على الأقل.