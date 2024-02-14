"الصحة الفلسطينية": 103 شهداء خلال الساعات الـ 24 الماضية ترفع الإجمالي إلى 28576

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، استشهاد 103 فلسطينيين خلال الساعات الـ 24 الماضية، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الضحايا في القطاع منذ السابع من أكتوبر بلغ 28576.
وقالت الوزارة، في بيان، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 103 شهداء و145 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".
وأضافت، وفق "روسيا اليوم"، أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الرُكام وفي الطرقات؛ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم".
وأفادت الوزارة "بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 28576 شهيداً، و68291 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
ودخلت الحرب في غزة يومها الـ 131 فيما يخيم شبح الكارثة الإنسانية على رفح التي تترقب عملية إسرائيلية.