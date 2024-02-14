"الصحة الفلسطينية": 103 شهداء خلال الساعات الـ 24 الماضية ترفع الإجمالي إلى 28576

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، استشهاد 103 فلسطينيين خلال الساعات الـ 24 الماضية، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الضحايا في القطاع منذ السابع من أكتوبر بلغ 28576.