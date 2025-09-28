"الشيباني": إسرائيل تعرقل بناء الدولة السورية وتؤجج العنف الطائفي

قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في مقابلة مع شبكة CNN، إن إسرائيل تعرقل مساعي بناء الدولة السورية وتؤجج العنف الطائفي، مؤكداً أن الضربات الإسرائيلية جعلت من تطبيع العلاقات بين البلدين أمراً صعباً.
وأوضح الشيباني، رداً على سؤال حول إمكانية تطبيع العلاقات بعد العملية العسكرية، قائلاً: "نحن لا نشكل تهديداً لأحد في المنطقة، بما في ذلك إسرائيل، لكن هذه السياسات الجديدة للتعاون والسلام قوبلت بهذه التهديدات والضربات."
وأضاف أن إسرائيل دعمت الخارجين عن القانون، ما أعاق جهود الحكومة السورية في حل الخلاف بين البدو والدروز، قائلاً: "ما فعلته إسرائيل زاد الأمور تعقيداً وجعل الدروز في وضع صعب ومحرج للغاية."
وأكد الوزير السوري أن الشعب السوري رحّب بتحركات الولايات المتحدة لرفع العقوبات المفروضة على البلاد منذ عهد النظام السابق، مشيداً بالموقف الأميركي بعد ما وصفه بـ"يوم التحرير"، ومعتبراً أنه كان موقفاً إيجابياً للغاية لاقى دعماً كبيراً داخل سوريا.
وأشار التقرير إلى أن سقوط نظام بشار الأسد، الحليف الرئيسي لإيران، في ديسمبر/كانون الأول الماضي أدى إلى رد عسكري من إسرائيل، التي شنت غارات جوية على أهداف عسكرية في مختلف أنحاء سوريا، كما نشرت قوات برية داخل وخارج المنطقة العازلة منزوعة السلاح للمرة الأولى منذ 50 عاماً.