اليمن.. "الحزام الأمني" تعتقل قياديًّا بارزًا في تنظيم القاعدة بمحافظة أبين

وبحسب المصادر، فإن هذا القيادي، وعددًا من قيادات التنظيم البارزة في المحافظة، يقومون بالتخفي وتغيير مساكنهم من وقت لآخر خوفًا من عمليات التتبع الخاصة التي تهدف إلى اعتقالهم.