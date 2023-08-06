اليمن.. "الحزام الأمني" تعتقل قياديًّا بارزًا في تنظيم القاعدة بمحافظة أبين

اعتقلت قوات الحزام الأمني قياديًّا بارزًا في تنظيم القاعدة بمحافظة أبين جنوبي اليمن، حسبما أفادت مصادر أمنية.
وفي التفاصيل، قالت المصادر إن وحدة خاصة بقيادة قائد الحزام الأمني بمحافظة أبين، العميد عبداللطيف السيد، قادت حملة أمنية، وأسفرت عن اعتقال القيادي المعروف في تنظيم القاعدة بـ"أبي القعقاع".
وجاءت عملية الاعتقال وفق المصادر، عقب عملية تتبُّع طويلة، أسفرت عن اعتقال "أبي القعقاع" عقب حملة أمنية داهمت منزلاً خاصًّا، كان يختبئ فيه.
وبحسب المصادر، فإن هذا القيادي، وعددًا من قيادات التنظيم البارزة في المحافظة، يقومون بالتخفي وتغيير مساكنهم من وقت لآخر خوفًا من عمليات التتبع الخاصة التي تهدف إلى اعتقالهم.
ويأتي هذا الإنجاز عقب يومين فقط من تعيين العميد عبداللطيف السيد قائدًا للحزام الأمني بمحافظة أبين، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
وتخوض قوات "سهام الشرق" مؤخرًا معركة ضارية مع العناصر الإرهابية التي كثفت من زراعتها العبوات الناسفة في طرقات القوات الأمنية المشاركة في تحرير "معسكر عومران" الاستراتيجي، أكبر معاقل تنظيم القاعدة في اليمن، في 18 سبتمبر 2022.