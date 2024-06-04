بعد إسبانيا وإيرلندا والنرويج.. برلمان سلوفينيا يعترف رسميًّا بدولة فلسطين بموافقة 52 عضوًا

وعلى العكس من ذلك، يرى رئيس الوزراء الليبرالي روبرت غولوب أن مثل هذا الاعتراف "يُوجِّه رسالة سلام"، ويشدد على أن "الوقت قد حان ليوحد العالم أجمع جهوده نحو حل الدولتين، الذي سيجلب السلام إلى الشرق الأوسط".