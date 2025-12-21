تفكيك خلية لـ"داعش" واعتقال عناصرها في داريا بريف دمشق

وأكد الدالاتي أن العملية جرت وفق أعلى درجات التخطيط، مع اتخاذ إجراءات احترازية لضمان سلامة المدنيين، مشيرًا إلى أنها تعكس مستوى التنسيق الفعّال بين الأجهزة الأمنية وقدرتها على مواجهة التهديدات الإرهابية.