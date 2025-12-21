تفكيك خلية لـ"داعش" واعتقال عناصرها في داريا بريف دمشق

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأحد، تفكيك خلية تابعة لتنظيم "داعش" في مدينة داريا بريف دمشق، واعتقال جميع أفرادها.
وقال قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق، العميد أحمد الدالاتي، إن العملية نُفذت بالتعاون بين وحدات الأمن الداخلي وجهاز الاستخبارات العامة، بعد متابعة استخبارية دقيقة لتحركات عناصر الخلية.
وأوضح أن العملية أسفرت عن اعتقال متزعم الخلية و6 من أعضائها، وضبط كميات من الأسلحة والذخائر، إضافة إلى مبالغ مالية كانت مخصصة لتمويل أنشطة إرهابية.
وأكد الدالاتي أن العملية جرت وفق أعلى درجات التخطيط، مع اتخاذ إجراءات احترازية لضمان سلامة المدنيين، مشيرًا إلى أنها تعكس مستوى التنسيق الفعّال بين الأجهزة الأمنية وقدرتها على مواجهة التهديدات الإرهابية.
وأشار إلى أن هذه العملية تأتي ضمن استراتيجية متواصلة لتجفيف منابع الإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع.