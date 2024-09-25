"غوتيريش": التصعيد بين إسرائيل وحزب الله "يفتح أبواب الجحيم" بالمنطقة

وانتشر العنف في المنطقة منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر على جنوب إسرائيل الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 250 رهينة في غزة، وأدى الهجوم إلى شن إسرائيل هجومًا على غزة أسفر عن مقتل أكثر من 41 ألف شخص، وفقًا للسلطات في غزة.