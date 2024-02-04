"بايدن" يتوعد الحرس الثوري الإيراني بضربات جديدة إذا دعت الحاجة

وأطلقت الولايات المتحدة يوم الجمعة، الموجة الأولى من هذا الانتقام، إذ ضربت في العراق وسوريا أكثر من 85 هدفًا مرتبطًا بالحرس الثوري الإيراني والفصائل التي تدعمها، ما أسفر عن مقتل ما يقرب من 40 شخصًا.