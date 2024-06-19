متحدث الجيش الإسرائيلي: القضاء على حماس "غير ممكن" بعد 8 أشهر من الحرب

وقال المتحدث إن "الحديث عن القضاء على حماس ذر للرماد في عيون الشارع الإسرائيلي"، مضيفًا: "ما دام المستوى السياسي لا يطرح بديلاً لحماس فإن حماس باقية"، موضحًا أن "حماس فكرة، ومن يظن أنه من الممكن أن تختفي فهو مخطئ".