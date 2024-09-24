في خطابه الأخير أمام الأمم المتحدة.. "بايدن": العالم يواجه مرة أخرى نقطة انعطاف ستُحدِّد مستقبله

وكان خطاب "بايدن" بمنزلة وداعٍ من نوع ما، ولطالما تحدث عن قوة العلاقات الشخصية كأداة للدبلوماسية. ويقول مساعدو بايدن إنه من المرجح أن يعقد عددًا من الاجتماعات الفردية مع زملائه من قادة العالم على هامش القمة، لكن الخطاب جاء أيضًا في وقت تسود فيه حالة من عدم اليقين بشأن دور أمريكا المستقبلي في العالم مع بقاء ستة أسابيع فقط على الانتخابات الرئاسية.