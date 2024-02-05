"قصر بكنغهام" يعلن إصابة الملك تشارلز بالسرطان وبدء البرنامج العلاجي

وتفصيلاً، جاء في بيان للقصر كالتالي: خلال علاج الملك تشارلز من تضخم حميد في البروستاتا في المستشفى في الآونة الأخيرة، حددت الاختبارات التشخيصية اللاحقة شكلاً من أشكال السرطان.