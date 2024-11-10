ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 3189 قتيلًا و 14078 مصابًا

ارتفعت الحصيلة الإجمالية لعدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ أكتوبر 2023 إلى 3189 قتيلاً و14078 مصاباً.
وذكرت وزارة الصحة اللبنانية في بيان اليوم، أن غارات الكيان الإسرائيلي ليوم أمس أسفرت عن 53 قتيلاً و99 جريحاً.
ويتعرض لبنان لعدوان إسرائيلي منذ أكتوبر2023، لكن منذ نهاية سبتمبر الماضي زاد الكيان الإسرائيلي من وتيرة القصف الجوي والمدفعي بشكل غير مسبوق، ووسع نطاق استهدافاته لتمتد إلى العاصمة بيروت، مما أدى إلى مقتل وإصابة الآلاف من اللبنانيين، فضلاً عن إجبار أكثر من مليون شخص على النزوح من منازلهم.