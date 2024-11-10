ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 3189 قتيلًا و 14078 مصابًا

ويتعرض لبنان لعدوان إسرائيلي منذ أكتوبر2023، لكن منذ نهاية سبتمبر الماضي زاد الكيان الإسرائيلي من وتيرة القصف الجوي والمدفعي بشكل غير مسبوق، ووسع نطاق استهدافاته لتمتد إلى العاصمة بيروت، مما أدى إلى مقتل وإصابة الآلاف من اللبنانيين، فضلاً عن إجبار أكثر من مليون شخص على النزوح من منازلهم.