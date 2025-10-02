ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى (66225) شهيدًا و(168938) مصابًا

ونوّهت بأن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم بلغت (13357) شهيدًا و(56897) إصابة، فيما بلغ عدد من وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات شهيدين و(44) إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى (2582) شهيدًا وأكثر من (18974) إصابة.