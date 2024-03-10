إطلاق 35 صاروخاً من جنوب لبنان على إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الأحد)، رصد نحو 35 قذيفة صاروخية اخترقت الحدود من الأراضي اللبنانية في اتجاه إسرائيل.
وذكر الجيش في بيان أنه اعترض بعض الصواريخ قبل استهداف قاعدة المراقبة الجوية التابعة لسلاح الجو على جبل الجرمق، دون ذكر تفاصيل أخرى بشأن إصابات في الموقع المستهدف، أو تأثر القاعدة، وفقاً لـ"فرانس برس".
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن في بيان، أن طائراته أغارت، مساء أمس على بنية تحتية عسكرية تابعة لـ"حزب الله" في منطقة عيتا الشعب، وعلى موقع لإطلاق صواريخ مضادة للدروع تابع للحزب في منطقة مارون الراس، وعلى مبنى عسكري تواجد فيه عناصر تابعون للحزب في منطقة خربة سلم.