إطلاق 35 صاروخاً من جنوب لبنان على إسرائيل

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن في بيان، أن طائراته أغارت، مساء أمس على بنية تحتية عسكرية تابعة لـ"حزب الله" في منطقة عيتا الشعب، وعلى موقع لإطلاق صواريخ مضادة للدروع تابع للحزب في منطقة مارون الراس، وعلى مبنى عسكري تواجد فيه عناصر تابعون للحزب في منطقة خربة سلم.