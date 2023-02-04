ارتفاع عدد جرحى العدوان الإسرائيلي على أريحا إلى 13 فلسطينياً

ارتفع عدد الجرحى الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا، إلى 13 جريحاً، وُصفت جروح بعضهم بالخطيرة.