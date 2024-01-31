"جريمة بيت لاهيا".. "نادي الأسير": شواهد تؤكد قيام الاحتلال بالإعدام الميداني لـ30 شهيدًا

قال نادي الأسير الفلسطيني، إنه في ضوء الجريمة التي كشف عنها أمس في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، والمتمثلة في العثور على جثامين 30 شهيدًا داخل إحدى المدارس التي كان يحاصرها الاحتلال؛ تَبَين من خلال مشاهدات من تواجدوا في المكان، أن الشهداء كانوا مكبلين ومعصوبي الأعين؛ أي كانوا رهن الاعتقال؛ وهو مؤشر واضح على أن الاحتلال نفّذ بحقهم جريمة إعدام ميدانية.