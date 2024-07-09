"الهدهد 2" يصور أهداف وقواعد إسرائيلية مرة أخرى.. ما رسالة حزب الله؟

وفيما يتعلق بالنازحين قال المسؤول السابق باليونيفيل إن "هناك آلاف النازحين في جنوب لبنان وشمال إسرائيل، لكن وقف إطلاق النار دون الوصول لاتفاق سيترتب عليه عودة النازحين اللبنانيين إلى مناطقهم بينما ستبقى المناطق الشمالية في إسرائيل فارغة، ولن يجرؤ النازحون الإسرائيليون على العودة إلا بضمانات من المقاومة"، مؤكداً أن "حزب الله لن يعود أبداً إلى شمال نهر الليطاني"، وهو ما تريده إسرائيل.