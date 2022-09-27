فيديو يظهر إطلاق الأمن الإيراني الرصاص الحي على المتظاهرين

كشف مقطع فيديو يتداوله نشطاء من مدينة الخفاجية/سوسنكرد الإيرانية، عن قيام الأمن الإيراني بمواجهة المحتجين في حي "أبو ذر" بالرصاص الحي لمنعهم من التجمع والتضامن مع الاحتجاجات العامة.
وسبق لحي "أبو ذر" أن شهد في السنوات الماضية مواجهات عنيفة بين الأمن والمحتجين على النظام الإيراني.
في سياق آخر، أصدرت مجموعة من الأساتذة الجامعيين من عموم أنحاء العالم بيانًا مشتركًا لدعم الانتفاضة الإيرانية، وطالبت بالاستماع إلى صوت "الثورة النسائية"، التي اندلعت في إيران بعد حادثة مقتل مهسا أميني.
ودعا البيان المجتمع النسوي في العالم إلى إعلان الدعم والتضامن مع الانتفاضة الحالية في إيران.