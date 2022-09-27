فيديو يظهر إطلاق الأمن الإيراني الرصاص الحي على المتظاهرين

في سياق آخر، أصدرت مجموعة من الأساتذة الجامعيين من عموم أنحاء العالم بيانًا مشتركًا لدعم الانتفاضة الإيرانية، وطالبت بالاستماع إلى صوت "الثورة النسائية"، التي اندلعت في إيران بعد حادثة مقتل مهسا أميني.