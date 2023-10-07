"الصحة الفلسطينية": 198 قتيلاً و1610 جرحى جراء الغارات الإسرائيلية على غزة

واستقبل مستشفى غزة "35" شهيدًا، وما يقارب "160" إصابة، وفي خان يونس "45" شهيدًا وما يقارب "180" إصابة، وفي الشمال "40" شهيدًا وما يقارب 200 إصابة، والوسط "29" شهيدًا وما يقارب "311" إصابة، وفي رفح "12" شهيدًا وما يقارب "80" إصابة.