البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بوقف الإبادة الجماعية بحق المدنيين في غزة

طالَبَ البرلمانُ العربي، المجتمعَ الدولي بالوقف الدائم للحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، ووقف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والشيوخ والنساء؛ باعتبار ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان.
وأوضح البرلمان العربي، في بيان له اليوم، أنه في الوقت الذي تحيي فيه الأمم المتحدة والعالم، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يحل في 29 نوفمبر من كل عام؛ يعيش الشعب الفلسطيني وضعًا مأساويًّا نتيجة العدوان الغاشم الذي قام به الاحتلال في قطاع غزة، وكذلك عمليات القتل والاعتقالات اليومية التي يشنها في الضفة الغربية.
ودعا البرلمان العربي، الدول التي لم تعترف بعدُ بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها، باعتبار ذلك شرطًا حتميًّا لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، مجددًا مساندته التامة للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى والمركزية، ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.