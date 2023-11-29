البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بوقف الإبادة الجماعية بحق المدنيين في غزة

وأوضح البرلمان العربي، في بيان له اليوم، أنه في الوقت الذي تحيي فيه الأمم المتحدة والعالم، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يحل في 29 نوفمبر من كل عام؛ يعيش الشعب الفلسطيني وضعًا مأساويًّا نتيجة العدوان الغاشم الذي قام به الاحتلال في قطاع غزة، وكذلك عمليات القتل والاعتقالات اليومية التي يشنها في الضفة الغربية.