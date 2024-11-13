العلاقات الإيرانية-الإسرائيلية: تأرجُّح في تقييم الصورة.. عداء مُعلَن أم مصالح خفية؟

كانت هذه العلاقات تتميز بالتعاون الاقتصادي والعسكري. ووفقًا لـ"نيويورك تايمز" في تقرير لها، اعتمدت إسرائيل على إيران كمصدر للنفط، فيما استفادت إيران من تكنولوجيا إسرائيل في بعض المجالات العسكرية.. إلا أن هذا التحالف لم يستمر؛ ففي عام 1979 أطاحت الثورة الإسلامية بنظام الشاه، وأعلنت الجمهورية الإسلامية موقفًا عدائيًّا صريحًا تجاه إسرائيل، ووصفتها بـ"الكيان الصهيوني الغاصب".