رئيس وزراء الهند يثير غضبًا بعد تصريحات معادية للمجتمع الإسلامي

وفي التفاصيل، قال "مودي" في حديثه أمام حشد كبير في ولاية راجاستان في غرب البلاد، إنه إذا لم يتم التصويت له للحفاظ على السلطة، فإن حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، الكونغرس الوطني الهندي، سيقسم ثروة البلاد بين "الدخلاء" و"أولئك الذين لديهم الكثير من الأطفال"، في إشارة إلى المجتمع المسلم.