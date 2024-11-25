عليها إلقاء السلاح.. "البرهان": لا تفاوض مع "المليشيا المتمردة" والجيش السوداني يحرز تقدماً حاسماً

وعلى الصعيد الميداني، حقق الجيش السوداني تقدماً كبيراً في ولاية سنار، حيث سيطر على مدينة سنجة، عاصمة الولاية، إلى جانب عدد من البلدات المحيطة مثل "ود النيل"، و"أبوحجار"، و"دونتاي"، حيث أفادت مصادر محلية بأن "قوات الدعم السريع" انسحبت من هذه المناطق دون مواجهة، متراجعة نحو ولاية النيل الأزرق.