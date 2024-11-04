اليوم الـ400 للحرب على غزة.. ارتفاع عدد الضحايا إلى أكثر من 43 ألفاً ومعاناة إنسانية متصاعدة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، أن حصيلة القتلى نتيجة الحرب الإسرائيلية على القطاع، المستمرة منذ أكثر من عام، ارتفعت إلى 43,374 قتيلاً على الأقل.
وأفادت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي بأنها سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية "33 شهيداً" و156 إصابة نُقلت إلى المستشفيات، مشيرةً إلى أن العدد الإجمالي للجرحى منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر 2023 ارتفع إلى 102,261.
وأوضحت الوزارة في التقرير اليومي لضحايا الهجوم الإسرائيلي المستمر لليوم الـ400، أن الجيش الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر جديدة. وأشارت إلى أن هناك عدداً من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب استمرار القصف.
يُذكر أن مصادر طبية في غزة كانت قد أشارت في وقت سابق إلى أن حصار الجيش الإسرائيلي المستمر منذ شهر كامل على محافظة شمال قطاع غزة أسفر عن مقتل 1,800 مواطن وإصابة 4,000 آخرين، بالإضافة إلى مئات المفقودين وتدمير المستشفيات والبنية التحتية.
وكان مسعفون قد ذكروا يوم أمس الأحد أن القوات الإسرائيلية كثفت قصفها لقطاع غزة، مما أدى إلى مقتل 31 شخصاً على الأقل، أكثر من نصفهم في مناطق شمال القطاع حيث ينتشر الجيش منذ نحو شهر، في حملة يقول إنها تهدف إلى منع حركة حماس من إعادة تنظيم صفوفها.
ووصف فلسطينيون الهجوم العسكري الجوي والبري المكثف وأوامر الإخلاء القسرية بأنها "تطهير عرقي" يهدف إلى إخلاء بلدتين ومخيمين في شمال قطاع غزة من سكانهما لإنشاء مناطق عازلة. من جانبها، تنفي إسرائيل ذلك وتؤكد أنها تقاتل مسلحين من حماس يشنون هجمات انطلاقاً من تلك المناطق.