اليوم الـ400 للحرب على غزة.. ارتفاع عدد الضحايا إلى أكثر من 43 ألفاً ومعاناة إنسانية متصاعدة

وكان مسعفون قد ذكروا يوم أمس الأحد أن القوات الإسرائيلية كثفت قصفها لقطاع غزة، مما أدى إلى مقتل 31 شخصاً على الأقل، أكثر من نصفهم في مناطق شمال القطاع حيث ينتشر الجيش منذ نحو شهر، في حملة يقول إنها تهدف إلى منع حركة حماس من إعادة تنظيم صفوفها.