هجوم الكابيتول: لجنة التحقيق تحمّل دونالد ترامب مسؤولية "الفوضى والفساد"

وقال إنه "فتح الطريق أمام الفوضى والفساد بطريقة لا مسؤولة"، وطالب تومبسون في مستهل آخر جلسة استماع علنية تعقدها اللجنة بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم الذي استهدف مقر السلطة التشريعية في الولايات المتحدة في يناير 2021، قائلاً "يجب أن يُحاسبوا أمام القانون" على ما ارتكبوه من "عدوان على الديمقراطية".