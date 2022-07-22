هجوم الكابيتول: لجنة التحقيق تحمّل دونالد ترامب مسؤولية "الفوضى والفساد"

حمّل رئيس لجنة التحقيق النيابية في الهجوم على الكابيتول بيني تومبسون، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مسؤولية أحداث هجوم الكابيتول.
وقال إنه "فتح الطريق أمام الفوضى والفساد بطريقة لا مسؤولة"، وطالب تومبسون في مستهل آخر جلسة استماع علنية تعقدها اللجنة بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم الذي استهدف مقر السلطة التشريعية في الولايات المتحدة في يناير 2021، قائلاً "يجب أن يُحاسبوا أمام القانون" على ما ارتكبوه من "عدوان على الديمقراطية".
وجّه رئيس لجنة التحقيق النيابية في الهجوم على الكابيتول بيني تومبسون، الخميس، اتهامه للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بـ"فتح الطريق أمام الفوضى والفساد بطريقة لا مسؤولة".
وقال تومبسون في مستهل آخر جلسة استماع علنية تعقدها اللجنة إن المسؤولين عن الهجوم الذي استهدف مقر السلطة التشريعية في الولايات المتحدة في يناير 2021 يجب أن "يُحاسبوا أمام القانون" على ما ارتكبوه من "عدوان على الديمقراطية".
وعقدت اللجنة جلستها العلنية الأخيرة هذه في ذروة ساعة المشاهدة التلفزيونية. وأشار النائب الديمقراطي إلى أنه "خلال فترة الشهر ونصف الشهر المنصرمة، روت اللجنة قصة رئيس فعل كل ما في وسعه لقلب نتيجة انتخابات".
وأكد تومبسون، أن الرئيس الجمهوري السابق "لقد حاول تدمير مؤسساتنا الديمقراطية"، و"فتح بتهوّر طريقاً من الفوضى والفساد".
وأضاف "يجب أن تكون هناك مساءلة" لجميع المتورطين في الهجوم على الكونغرس، من أدنى شخص "وصولاً إلى المكتب البيضاوي".