الحرب دمرت الفرحة.. كيف قضى سكان غزة أول أيام عيد الفطر؟

وأضاف: "بتذكر العيد اللي فات وبتذكر العيد هذا، العيد اللي فات ولادي حولي وبطّلع مبسوط عليهم.. أما اليوم مصاب لا قادر أتحرك ولا قادر أروح ولا آجي". وبدلًا من الاحتفال، يحاول "الحمايدة" النجاة من الضربات الجوية الإسرائيلية التي حوّلت جزءًا كبيرًا من قطاع غزة إلى ركام وحطام.