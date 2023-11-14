مصير آلاف الجرحى والأهالي مجهول.. الدبابات الإسرائيلية تحاصر 6 مستشفيات في غزة

وفي سياق متصل، ذكر مسعفون فلسطينيون، أن كافة محاولاتهم بدفن نحو 100 شهيد يتواجدون في ثلاجات الموتى باءت بالفشل، في ظل غزارة القصف الإسرائيلي المستمر على المستشفى وباحاته؛ مؤكدين أنهم سيدفنون الشهداء في مقبرة جماعية داخل المستشفى، بعد أن تَعَذر إخراجهم من مستشفى الشفاء المحاصر لليوم الخامس على التوالي.