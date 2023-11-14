مصير آلاف الجرحى والأهالي مجهول.. الدبابات الإسرائيلية تحاصر 6 مستشفيات في غزة

حاصرت الدبابات الإسرائيلية -بشكل كامل- ستة مستشفيات في قطاع غزة، وعزلت تلك المستشفيات عن محيطها، وبقي مصير آلاف الجرحى والأهالي مجهولًا، بعد أن اجتاحت الدبابات الإسرائيلية شوارع غزة ومحاورها الرئيسية.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن الدبابات الإسرائيلية تحاصر مستشفيات: (الشفاء والقدس، والوفاء، والخدمة العامة، والإندونيسي، ومستشفى النصر للأطفال)، وسط قصف عنيف تجاه تلك المستشفيات؛ مما أدى لسقوط العشرات من الشهداء والجرحى، وقطع إمدادات الغذاء والدواء والكهرباء عن تلك المستشفيات؛ مما يعرّض حياة آلاف الجرحى والمرضى للخطر.
وفي سياق متصل، ذكر مسعفون فلسطينيون، أن كافة محاولاتهم بدفن نحو 100 شهيد يتواجدون في ثلاجات الموتى باءت بالفشل، في ظل غزارة القصف الإسرائيلي المستمر على المستشفى وباحاته؛ مؤكدين أنهم سيدفنون الشهداء في مقبرة جماعية داخل المستشفى، بعد أن تَعَذر إخراجهم من مستشفى الشفاء المحاصر لليوم الخامس على التوالي.