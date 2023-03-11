"البنتاجون": الصين تتفوق على روسيا في تطوير صواريخ تفوق سرعة الصوت

وأشار "فريستلر" إلى أنه في حين أجرت كل من الصين وروسيا العديد من الاختبارات الناجحة للأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، ومن المحتمل أن تكونا قد نشرتا أنظمة قابلة للتشغيل العملي؛ فإن الصين تتفوق على روسيا في كل من البنية التحتية الداعمة وعدد الأنظمة.