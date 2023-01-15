الرئيس الأمريكي يعلن حالة الطوارئ في كاليفورنيا نتيجة العواصف

وأوضح البيت الأبيض في بيان، أن الرئيس بايدن أمر بتقديم مساعدات لاستكمال جهود التعافي على جميع المستويات في المناطق المتضررة من العواصف الشتوية الشديدة والفيضانات والانهيارات الأرضية والطينية؛ مضيفًا أن إعلان الرئيس يجعل التمويل الاتحادي متاحًا للأفراد المتضررين في مقاطعات ميرسيد وساكرامنتو وسانتا كروز.