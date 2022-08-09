اشتية عن مجزرة نابلس: الشعب الفلسطيني يتعرض لإرهاب منظم.. التبعات خطيرة

وأضاف أن الشعب الفلسطيني "يتعرض إلى إرهاب منظم ما يتطلب اتخاذ إجراءات توقف نزيف الدماء الذي ما أن يتوقف في منطقة فلسطينية حتى ينفتح في أخرى".