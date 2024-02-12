"الفاو": سكان غزة على حافة المجاعة.. والأوضاع بالقطاع غير مسبوقة عالميًا

أكدت نائب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية "الفاو" بيث بيكدول أن سكان غزة يعانون مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي الحاد والجوع، وأن الظروف في غزة تشبه المجاعة، حيث ينتمي جميع سكان غزة البالغ عددهم 2,2 مليون نسمة إلى أحد مستويات الجوع الثلاثة، التي تتراوح ما بين حالة الطوارئ إلى الأزمة إلى الكارثة، وهي أوضاع لم تشهدها "الفاو" من قبل في أي بلد في أنحاء العالم، وما يثير القلق أن المزيد من الناس في غزة ينتقلون إلى مرحلة المجاعة، وما لا يقل عن 25% من سكان القطاع بلغوا أعلى مستويات تصنيف الجوع.