قبل الانفجار مباشرة.. شاهد المفاجأة الصادمة في شاحنة جسر القرم

ويُظهر الفيديو الذي بثته وسائل الإعلام شرطة المرور وهي تتفقد الشاحنة قبل عبورها الجسر وتفشل في العثور على أي شيء مريب، وانفجرت الشاحنة بعد دقائق ودمرت جسر كيرتش، وأشارت التقارير إلى أن الشاحنة جاءت من منطقة كراسنودار في روسيا.