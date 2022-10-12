قبل الانفجار مباشرة.. شاهد المفاجأة الصادمة في شاحنة جسر القرم

كشف شريط فيديو عن مفاجأة صادمة بشأن الشاحنة التي انفجرت على جسر كيرتش بين القرم والأراضي الروسية، حيث تعرضت الشاحنة للتفتيش دون العثور على المتفجرات.
وبحسب قناة "الحدث" الفضائية، فقد نشر الأمن الفيدرالي الروسي لقطات لتفتيش الشاحنة التي انفجرت على الجسر.
وأكد الأمن الروسي أن منفذ الهجوم هي وزارة الدفاع الأوكرانية.
وحسب صحيفة "الصن" البريطانية، حددت السلطات الروسية أن الشاحنة المشتبه بها هي ذات اللون الأحمر التي انفجرت على جسر القرم.
ويُظهر الفيديو الذي بثته وسائل الإعلام شرطة المرور وهي تتفقد الشاحنة قبل عبورها الجسر وتفشل في العثور على أي شيء مريب، وانفجرت الشاحنة بعد دقائق ودمرت جسر كيرتش، وأشارت التقارير إلى أن الشاحنة جاءت من منطقة كراسنودار في روسيا.