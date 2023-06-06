"السيسي" و"نتنياهو" يبحثان حادث إطلاق النار الحدودي

أعلنت الرئاسة المصرية ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيانين منفصلين، اليوم (الثلاثاء)، أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حادث إطلاق النار، الذي وقع السبت الماضي على الحدود، وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين وفرد تأمين مصري.