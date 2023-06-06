"السيسي" و"نتنياهو" يبحثان حادث إطلاق النار الحدودي

أعلنت الرئاسة المصرية ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيانين منفصلين، اليوم (الثلاثاء)، أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حادث إطلاق النار، الذي وقع السبت الماضي على الحدود، وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين وفرد تأمين مصري.
وأوضحت الرئاسة المصرية أن "السيسي" و"نتنياهو" أكدا أهمية التنسيق بشكل كامل لكشف جميع ملابسات الحادث، وفقاً لـ"رويترز".
في السياق نفسه، أشار مكتب "نتنياهو" إلى أن "الزعيمين عبّرا عن التزامهما بمواصلة تعزيز السلام والتعاون الأمني الذي يُعتبر قيمة حيوية لكلتا الدولتين".