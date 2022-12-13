بعد مؤامرة لتنفيذ انقلاب.. برلين تعلن خططًا لتطهير الجيش من المتطرفين

وكان التغيير قيد العمل منذ شهور، لكن الإعلان جاء بعد الكشف الأسبوع الماضي عن مؤامرة انقلاب مزعومة تم فيها اعتقال أكثر من 20 شخصًا على صلة بحركة الرايخ اليمينية المتطرفة.