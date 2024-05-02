"الدمار غير مسبوق".. الأمم المتحدة: تكلفةُ إعادة إعمار غزة نحوُ 40 مليار دولار

وقال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة عبد الله الدردري، في مؤتمر صحفي مشترك في عمان مع مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأولية لإعادة بناء كل ما دمّر في قطاع غزة تتجاوز الـ30 مليار دولار وتصل حتى إلى 40 مليار دولار"؛ وفقًا لـ"رويترز".