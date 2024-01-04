"لم تُصَب أي بواخر" ..الحوثيون يفجرون سفينة مفخخة في ممرات الشحن الدولي

أفاد قائد القوات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط براد كوبر، بأن الحوثيين أطلقوا سفينة مسيّرة سطحية دون بحّار محمّلة بالمتفجرات انفجرت في ممرات شحن دولية اليوم (الخميس) في أول استخدام لمثل هذا السلاح منذ أشهر.