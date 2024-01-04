"لم تُصَب أي بواخر" ..الحوثيون يفجرون سفينة مفخخة في ممرات الشحن الدولي

أفاد قائد القوات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط براد كوبر، بأن الحوثيين أطلقوا سفينة مسيّرة سطحية دون بحّار محمّلة بالمتفجرات انفجرت في ممرات شحن دولية اليوم (الخميس) في أول استخدام لمثل هذا السلاح منذ أشهر.
وقال "كوبر" لصحافيين: "انفجرت سفينة سطحية مسيّرة تابعة للحوثيين في ممرات الشحن الدولي. لحسن الحظ، لم تقع إصابات ولم تُصَب أي سفن"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وبين أن هذا الهجوم هو الخامس والعشرون الذي يستهدف سفنًا تجارية مبحرة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن منذ 18 نوفمبر (تشرين الثاني).
ودفعت هجمات الحوثيين الولايات المتحدة إلى إنشاء تحالف دولي يضم أكثر من 23 بلدًا لحماية الملاحة في البحر الأحمر.