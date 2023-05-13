حرب باردة وفوضى نووية ولقاء بوتين.. "كيسنجر" ذو الـ100 عام يطلق تحذيراته

وفيما يخصّ الصين، لفت كيسنجر إلى أنه لا يمكن إقصاء الصين من النظام الدولي، ومن الممكن أن تؤدي قضية تايوان إلى حرب بين دولتين عاليتَي التقنية "الصين وأمريكا"، وهذا يتطلّب الانتباه، "إنها فترة خطيرة للغاية"؛ بحسب "روسيا اليوم".