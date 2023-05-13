حرب باردة وفوضى نووية ولقاء بوتين.. "كيسنجر" ذو الـ100 عام يطلق تحذيراته

مع اقتراب احتفاله بعيد ميلاده المئة، يبرز اسم السياسي الأمريكي المحنّك هنري كيسنجر، في الكثير من الملفات والقضايا المفصلية؛ كما كان على مدى التاريخ.
وفي لقاء مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية، تحدّث وزير الخارجية الأمريكي الأسبق عن العديد من التوترات الحالية حول العالم، ومخاطر الذكاء الاصطناعي في حالات الأزمات، ورأيه بشأن سجله الحافل خلال مراحل حياته السياسية التي شهدت السلام والحرب.
ومع بدء اللقاء سُئِل "كيسنجر" أنه في حال طلب منه زيارة روسيا للتحدث مع الرئيس فلاديمير بوتين، ماذا ستكون ردة فعله؟ ليقول: إنه يميل للقيام بذلك ولكن بصفة مستشار، مضيفًا: أن الحرب الأوكرانية تقترب من نقطة تحول هامة.
وفيما يخصّ الصين، لفت كيسنجر إلى أنه لا يمكن إقصاء الصين من النظام الدولي، ومن الممكن أن تؤدي قضية تايوان إلى حرب بين دولتين عاليتَي التقنية "الصين وأمريكا"، وهذا يتطلّب الانتباه، "إنها فترة خطيرة للغاية"؛ بحسب "روسيا اليوم".
وفي وقت سابق، حذّر هنري كيسنجر من مغبّة الدخول في حرب باردة ثانية، معتقدًا أنها ستكون أكثرَ خطورة من الأولى.
وفي لقاء مع صحيفة "إل موندو" الإسبانية، قال "كيسنجر": "يمكن أن تبدأ حرب باردة جديدة بين الصين والولايات المتحدة، يتمتّع كلا البلدين بموارد اقتصادية متشابهة، وهو ما لم يكن الحال خلال الحرب الباردة الأولى، أصبحت بكين وواشنطن الآن خصمَين، ولا يستحقّ انتظار أن تصبح الصين ذات ميول غربية".
وفي لقاء آخر سابق، حذّر الدبلوماسي الأمريكي المخضرم هنري كيسنجر، من أن رغبة البعض في تفكيك روسيا قد تؤدّي إلى فوضى نووية، داعيًا لإحلال سلام قائم على التفاوض في أوكرانيا للحدّ من مخاطر نشوب حرب عالمية مدمرة.
وأضاف: "نعيش الآن في عصر جديد تمامًا"، مشيرًا إلى أن الوضع الجيوسياسي على مستوى العالم سيشهد تحوّلات كبيرة بعد انتهاء حرب أوكرانيا.
و"هنري كيسنجر" سياسي أمريكي من مواليد 27 مايو 1923، وحصل هنري كيسنجر على البكالوريوس بدرجة امتياز، في العلوم السياسية من جامعة هارفارد، وشغل منصب وزير خارجية الولايات المتحدة، ومستشار الأمن القومي الأمريكي في ظل حكومة الرئيسَين: ريتشارد نيكسون، وجيرالد فورد.